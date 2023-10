Secondo la ong 'Hengaw' le forze di sicurezza iraniane hanno arrestato Shahin Ahmadi, la madre di Armita Geravand, la sedicenne iraniana ricoverata da domenica in coma all'ospedale Fajr di Teheran per un trauma cranico subito, secondo la ong, durante un diverbio per il velo con la polizia morale in una stazione della metropolitana della capitale iraniana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA