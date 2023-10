Iran: Media, 'minacce del regime ai compagni di Armita'

Il regime di Teheran sta facendo pressioni e minacce agli insegnanti e ai compagni di scuola di Armita Geravand, la sedicenne ricoverata da domenica in coma all'ospedale Fajr per un trauma cranico subito, secondo le ong, in un diverbio per il velo con la polizia morale in una stazione della metropolitana. Lo riporta il media in esilio IranWire.

Secondo gli educatori iraniani, il direttore della sicurezza del Ministero dell'Istruzione è andato nella scuola di Armita e ha diffidato dalla diffusione di qualsiasi notizia o foto della giovane sui social media, "pena pesanti multe e la fine immediata dei loro contratti".



