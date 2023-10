Fonti Ue, 'Saied avrebbe voluto prima rata aiuti più alta'

"Non abbiamo capito ancora cosa volesse dire Saied. Non abbiamo avuto la trascrizione e stiamo lavorando per avere più informazioni". Lo ha detto un alto funzionario Ue soffermandosi sul Memorandum sui migranti dopo l'annuncio di Tunisi di voler rifiutare i fondi europei. Saied, secondo l'interpretazione della fonte, "avrebbe preferito più aiuti" rispetto alla prima tranche decisa dalla Commissione.

Sullo stato dell'intesa l'alto funzionario non ha voluto dire troppo anche perché, ha ricordato, il Consiglio "non è stato coinvolto" nei negoziati. Ma, ha sottolineato, "non possiamo dire che il Memorandum sia un fallimento".



