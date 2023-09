Niger: attacco jihadista nel sudovest, uccisi 7 soldati

Sette soldati sono stati uccisi nel sudovest del Niger in un attacco di presunti jihadisti e altri cinque sono morti in un incidente stradale durante un intervento in risposta a questo attacco, ha annunciato il Ministero della Difesa nigerino in un comunicato stampa.

Ieri "un'unità dell'operazione Almahaou in missione di sicurezza a Kandadji è stata violentemente attaccata da diverse centinaia di terroristi", ha scritto Salifou Mody riferendo della morte dei 12 soldati: "cinque" legati a "un incidente di circolazione" e "sette in combattimento". Altre sette persone sono rimaste ferite.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA