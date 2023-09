Eswatini, l'ultima monarchia assoluta africana elegge i deputati

Oltre 500,000 elettori votano oggi nell'ultima monarchia assoluta dell' Africa, Eswatini, una volta chiamata Swaziland, una piccola nazione tra il Sudafrica e il Mozambico. I seggi chiudono alle 19, ma i risultati si sapranno solo tra pochi giorni.

Verranno eletti 59 parlamentari ma i partiti politici non sono ammessi nel regno e i candidati vengono scelti in base a "meriti personali" e selezionati durante le sedute dei capi villaggio tradizionali sostenitori del re. I risultati sono scontati: le elezioni infatti non cambieranno la politica nel regno di re Mswati III, 55 anni, sul trono da 37 anni, poiché il sovrano è costituzionalmente al di sopra della legge. Nomina infatti il primo ministro e il governo, può sciogliere il parlamento e comanda la polizia e l'esercito e le leggi del Parlamento hanno bisogno del suo sigillo di approvazione per poter entrare in vigore.

Secondo il sito della Banca Mondiale, il Paese ha una popolazione di circa 1,2 milioni di abitanti, con un Pil pro capite di 3.958 dollari (dati del 2021). Poco più della metà dell'economia è concentrata nei servizi, e un terzo nell'industria (in particolare quella manifatturiera). Il Sudafrica è il principale partner commerciale di Eswatini, con circa il 65% delle esportazioni e il 75% delle importazioni.





