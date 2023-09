Il Niger chiude il suo spazio aereo ai velivoli francesi

Il regime militare al potere in Niger ha bandito "gli aerei francesi" dal suo spazio aereo. E' quanto si legge sul sito dell'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (Asecna).

Lo spazio aereo del Niger "è aperto a tutti i voli commerciali nazionali e internazionali, ad eccezione degli aerei francesi o noleggiati dalla Francia, compresi quelli della flotta Air France", si legge nel testo pubblicato all'attenzione degli aviatori. Lo spazio aereo rimane chiuso per "tutti i voli militari operativi e i voli speciali", salvo autorizzazione speciale delle autorità, prosegue il messaggio sul sito web di Asecna.

Il Niger ha riaperto il suo spazio aereo ai voli commerciali lo scorso 4 settembre dopo quasi un mese di chiusura. Il divieto era stato annunciato a causa "della minaccia di intervento da parte dei Paesi vicini", con l'intento di ripristinare il presidente eletto Mohamed Bazoum, rovesciato da un colpo di Stato il 26 luglio.



