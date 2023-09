Sono 891 gli edifici distrutti dalle alluvioni a Derna: lo rende noto il team libico incaricato dei sopralluoghi in città, dove si contano in totale poco più di 6mila edifici. Le palazzine sommerse dal fango sono 398.

Intanto, un responsabile del governo dell'est, Osama Al-Fakhry, sottolinea che le operazioni per cercare sopravvissuti "sono ancora in corso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA