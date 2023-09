Tunisia: Saied denuncia 'afflusso inaccettabile di migranti'

In una riunione con il ministro dell'Interno, Kamel Feki, il direttore generale della Sicurezza, Mourad Saidane e il Comandante della Guardia nazionale Houssine Gharbi, il presidente tunisino ha denunciato "l'inaccettabile afflusso di migranti irregolari e le ondate migratorie che proseguono dalle città di Sfax e Mahdia in particolare". Lo si legge in un comunicato della presidenza di Cartagine che dà conto di una riunione in cui si è parlato molto della situazione migratoria, nella regione di Sfax e delle isole Kerkenna. All'ordine del giorno, anche l'inizio dell'anno scolastico e la lotta alla corruzione.



