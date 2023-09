Tunisia: operativa nuova Commissione per le elezioni

Hanno prestato giuramento davanti al presidente Kais Saied i nuovi membri della Commissione Superiore Indipendente per le Elezioni (Isie). Si tratta di Najla Abrougui (giudice), Ayman Boughattas (giudice amministrativo) e Belgacem Ayachi (ex membro della commissione).

Lo ha reso noto la presidenza di Cartagine pubblicando un video della cerimonia tenutasi al Palazzo di Cartagine alla presenza del presidente dell'Isie Farouk Bouaskar.

La Commissione è dunque pronta per le prossime scadenze elettorali, la prima delle quali il prossimo 17 dicembre per l'elezione della Camera delle Regioni e poi per le presidenziali dell'autunno 2024. Saïed ha messo in guardia i nuovi membri, da un lato, dai "finanziamenti sporchi con miliardi di dinari distribuiti durante le elezioni mentre il Paese è attualmente sull'orlo della bancarotta"; e, dall'altro, contro "persone che cambiano orientamento politico e casacca ad ogni elezione e che cercano di frodare la volontà popolare".

"Il capo dell'Isie, dal canto suo, ha sottolineato che la Commissione opera in completa indipendenza e neutralità e applicherà la legge a tutti, aggiungendo che il database sarà protetto da qualsiasi attacco. Saied ha infine colto l'occasione per affermare: "non abbiamo bisogno di osservatori stranieri, i tunisini possono monitorare da soli le proprie elezioni". "Non inviamo telegrammi a Paesi come la Francia e gli Stati Uniti d'America per ringraziarli per le loro elezioni trasparenti. "Non abbiamo bisogno della loro testimonianza.

Abbiamo solo bisogno di messaggi di congratulazioni per il successo delle elezioni da parte del popolo tunisino", ha detto il presidente nel video.



