Opposizione Kenya, '10 milioni di firme contro il governo'

L'opposizione in Kenya ha raccolto almeno 10 milioni di firme contro il governo del presidente William Ruto. Lo ha confermato il leader della coalizione Azimio la umoja ed ex primo ministro Raila Odinga, come riportano i principali media keniani.

Odinga ha presentato il rapporto dell'opposizione sul primo anno di Ruto al potere, dandogli un voto molto basso (3 decimi) e toccando tutti i punti del presunto malgoverno. "Abbiamo raccolto oltre dieci milioni di firme che utilizzeremo di conseguenza. Tuttavia, non voglio rivelare come useremo queste firme nel prossimo futuro", ha dichiarato Odinga, specificando che non vi sarà comunque una nuova stagione di proteste e manifestazioni.

"Questa volta non chiederò a nessuno di tornare in piazza. Ma state certi che useremo queste firme, visto che questo regime ha fallito". Il Kenya sta attraversando la più grave crisi economica dall'indipendenza, con il record negativo di valutazione del dollaro, rispetto alla moneta locale, lo scellino keniota (146) e i prezzi più alti di sempre della benzina alla pompa (212 scellini per un litro).



