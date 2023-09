Ministro degli Esteri Tunisia incontra ambasciatori dei Paesi Ue

Il giorno dopo il rifiuto di ingresso ad una delegazione di europarlamentari, il ministro degli Esteri tunisino, Nabil Ammar, ha incontrato gli ambasciatori dei Paesi dell'Unione Europea in Tunisia, per discutere "della realtà del partenariato tra la Tunisia e l'Unione europea e delle modalità per rafforzarlo alla luce del Memorandum d'intesa su un partenariato strategico e globale firmato in Tunisia il 16 luglio". Lo si legge in una nota del ministero degli Esteri di Tunisi, in cui si precisa che l'incontro si è svolto presso la residenza dell'ambasciatore spagnolo in Tunisia, poiché la Spagna è attualmente alla presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea.

L'incontro, si legge ancora, si è svolto nel quadro delle riunioni periodiche con i diversi gruppi regionali di ambasciatori accreditati in Tunisia. "L'incontro è stato un'ulteriore occasione per rendere omaggio alle eccellenti relazioni e al partenariato tra la Tunisia e l'Unione Europea e per sottolineare l'impegno delle parti a rafforzarle per affrontare sfide comuni e senza precedenti".

Il ministro ha inoltre avuto uno scambio di opinioni con gli ambasciatori europei sugli sviluppi regionali e internazionali di interesse comune, nonché sulle questioni all'ordine del giorno della prossima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite".



