Sisma in Marocco, il re dichiara orfani 'pupilli della Nazione'

Il re del Marocco Mohammed IV ha dichiarato "pupilli della Nazione" i bambini che hanno perso i genitori nel sisma dell'8 settembre, come riportato dal sito Morocco World News. Con questa dichiarazione, il governo si impegna a prendersi cura e assistere gli orfani del recente disastro, ponendosi come una sorta di tutore legale.

Il monarca ha annunciato la decisione in un incontro tenutosi ieri al Palazzo Reale di Rabat, alla presenza di funzionari governativi, tra cui il primo ministro Aziz Akhannouch.

Il programma in cui rientra la decisione è stato ideato da un apposito Comitato interministeriale con l'obiettivo di far fronte ai danni causati dal sisma.



