in Sudafrica cresce l'importazione di pannelli solari cinesi

Durante la prima metà del 2023, Il Sudafrica ha quadruplicato le importazioni dalla Cina di pannelli solari, raggiungendo 3,4 GW che, al picco di produzione, corrispondono alla intera capacità di generazione di alcune delle centrali elettriche appartenenti all'ente di stato del Paese.

News24 scrive che un think tank britannico che si occupa di energia, Ember, ha pubblicato un rapporto che evidenzia come le esportazioni di fotovoltaico cinese siano cresciute di un terzo, raggiungendo i 114 GW nei primi sei mesi dell'anno. L'Europa è stata il maggior importatore, con oltre la metà (52,5%), ma la crescita più rapida delle importazioni si registra in Africa e in Medio Oriente, e Il Sudafrica è il principale motore della crescita delle importazioni in Africa (che sono più che raddoppiate, con un incremento del 187%). Il Sudafrica ha anche registrato il secondo maggiore aumento (438%) o crescita percentuale, delle importazioni dopo l'Europa.

"Negli ultimi 12 mesi, il Sudafrica ha importato 4 GW di pannelli solari dalla Cina, che genererebbero elettricità equivalente a circa il 3% della sua domanda annuale", si legge nel rapporto.

Il rapporto cita anche la "frequente sospensione del carico", i blackout programmati, che attualmente possono raggiungere le 12 ore al giorno senza corrente, come fattore che contribuisce all'aumento delle installazioni solari.



