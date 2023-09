Libia:150 morti per le inondazioni causate dalla tempesta Daniel

- BENGASI, 11 SET - Le inondazioni provocate dalle piogge torrenziali che hanno sferzato negli ultimi giorni la Libia orientale hanno causato almeno 15 morti, segnala una fonte ufficiale.

"Almeno 150 persone sono state uccise a causa delle inondazioni causate dalla tempesta Daniel a Derna, nella regione di Jabal Al-Akhdar e nella periferia di Al-Marj" nella Libia orientale, ha detto all'AFP Mohamed Massoud, portavoce del capo dell'esecutivo parallelo con sede a Bengasi. (est).

A causa degli effetti distruttivi causati dal ciclone Daniel,.Il primo ministro nominato della Libia, Osama Hammad, ha annunciato due giorni festivi (ieri e oggi) per tutti i settori dell'est del paese, ad eccezione dei servizi di sicurezza, sanitaria ed emergenza.

Delle 150 vittime, almeno 13 persone sono morte ad Al-Bayda, la quarta città più grande della Libia, secondo quanto riporta il The Libya Update.

Abdul Rahim Maziq, direttore del principale centro medico della città, prevede che il bilancio delle vittime sarà superiore a 100 a Bengasi a causa del gran numero di denunce di persone scomparse a causa delle inondazioni. Secondo la stessa fonte 'il servizio di ambulanza e di emergenza della Libia ha confermato oggi che 7 persone sono morte a Sussah, situata a circa 30 km a nord-est di Al-Bayda, 3 delle quali donne. Salem Omar, direttore generale del servizio di ambulanza e di emergenza, ha affermato che il servizio non è in grado di riferire un conteggio preliminare collettivo del numero delle vittime delle inondazioni che hanno colpito città e villaggi nella Libia orientale poiché le operazioni di ricerca e salvataggio sono ancora in corso. Omar ha detto che decine di persone risultano disperse.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA