Il re del Marocco chiede di pregare in tutte le moschee del regno

Il re del Marocco, Mohammed VI, ha chiesto alle autorità e ai cittadini di pregare in tutte le moschee del Regno per la misericordia delle anime delle vittime del terremoto che ha colpito il Paese. Lo riporta il quotidiano online Hespress.

Mohammed VI ha poi ringraziato i molti Paesi amici che hanno espresso solidarietà al popolo marocchino in questa circostanza, molti dei quali hanno anche annunciato la volontà di fornire assistenza in queste circostanze eccezionali.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA