Raid aerei a Khartoum, almeno 46 morti e decine di feriti

E' di almeno 46 persone morti e decine di feriti il bilancio dei raid aerei avvenuti oggi a Khartoum e che hanno colpito un mercato della capitale sudanese.

Secondo gli attivisti locali si tratta di uno dei peggiori attacchi in quasi cinque mesi di guerra, tra l'esercito e le Forze di Sostegno Rapido (Rsf) del generale Mohamed Hamdane Daglo. Un conflitto che ha provocato finora 7.500 morti e quasi cinque milioni di sfollati e rifugiati, stando ai dati di una Ong. Il prezzo effettivo è in realtà molto più alto perché molte aree del paese sono completamente tagliate fuori dal mondo, in particolare il Darfur, a ovest, ed entrambi i campi si rifiutano di comunicare le proprie perdite.

Il bombardamento nel sud della capitale del Sudan è avvenuto circa una settimana dopo che un altro attacco aereo, sempre al sud di Khartoum, aveva ucciso 20 civili il 2 settembre, secondo gli attivisti.



