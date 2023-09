Più di 300.000 persone a Marrakech e nei dintorni hanno bisogno di aiuto in seguito al potente terremoto che ha colpito il Marocco, afferma l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), sottolineando che "sta monitorando attentamente la situazione ed è pronto a fornire supporto".

In precedenza l'Onu si è detta pronta ad "assistere il governo del Marocco nei suoi sforzi per aiutare la popolazione colpita".



