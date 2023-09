Niger, Giunta militare accusa Francia "prepara aggressione"

Il regime militare attualmente al potere in Niger ha accusato la Francia di aver "dispiegato le forze" in vista di "un intervento militare". In un messaggio letto alla televisione nazionale il colonnello maggiore Amadou Abdramane, membro del regime, ha detto: "La Francia continua a schierare le sue forze in diversi paesi dell'Ecowas (Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, ndr) nel quadro dei preparativi per un'aggressione contro il Niger, che sta valutando in collaborazione con questa organizzazione comunitaria", in particolare "in Costa d'Avorio, Senegal e Benin".



