L'Algeria propone un piano urgente di aiuti per il Marocco

L'Algeria ha proposto un piano urgente per fornire aiuti alla popolazione marocchina per far fronte alle conseguenze del terremoto, qualora Rabat dovesse accettarlo. Lo ha riferito la televisione di Stato algerina, citando un portavoce del ministero degli Affari esteri.

La stessa fonte ha spiegato che questa iniziativa rientra "nell'ambito dell'assistenza logistica e materiale di emergenza che l'Algeria si prepara a fornire al fraterno popolo marocchino per contrastare gli effetti del terremoto".

L'aiuto proposto dall'Algeria consiste in una squadra di intervento della Protezione civile composta da 80 soccorritori specializzati, tra cui personale addestrato alle operazioni di ricerca e salvataggio, un'équipe medica, oltre ad aiuti umanitari per il primo soccorso, tende e materassi.

Ieri, le "autorità supreme algerine" hanno deciso di aprire il proprio spazio aereo ai voli che trasportano aiuti umanitari e persone ferite dal terremoto che ha colpito il Marocco.

Nell'estate del 2021, le autorità algerine avevano annunciato la chiusura del proprio spazio aereo agli aerei civili e militari marocchini, dopo la decisione di interrompere le relazioni diplomatiche con Rabat.



