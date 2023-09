Tunisi: primo ministro sollecita ripristino finanze pubbliche

Il primo ministro tunisino Ahmed Hachani ha sottolineato la necessità di sforzi concertati da parte di tutti i soggetti del governo coinvolti nel ripristino dell'equilibrio finanziario pubblico e di conseguenza nel garantire la stabilità economica complessiva.

Nel corso di un incontro con il ministro dell'Economia e della Pianificazione Samir Saied, Hachani ha esortato a dare nuovo slancio alle attività di investimento nell'ambito del piano di investimenti 2023-2025, secondo una nota della presidenza del governo di Tunisi. Durante l'incontro è stata valutata l'attuale situazione economica del Paese, mentre il primo ministro si è informato sulle recenti attività del ministero dell'Economia e sui prossimi programmi. Il dicastero, che sta attualmente organizzando conferenze regionali sugli investimenti, intende presentare i risultati e le raccomandazioni di questi incontri al Consiglio dei ministri entro la fine di settembre 2023, ha recentemente affermato Samir Saied, sottolineando che questi risultati saranno presentati al parlamento come parte di iniziative legislative per stimolare gli investimenti, compresi gli emendamenti alle leggi sugli investimenti. La Tunisia ha registrato investimenti esteri per 1.217,1 milioni di dinari nella prima metà del 2023, con un aumento significativo del 17,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando si attestava a 1.043,8 milioni di dinari secondo i dati dell'Agenzia per la Promozione degli Investimenti Esteri (Fipa).

Tenendo conto delle fluttuazioni dei tassi di cambio, gli investimenti esteri nella prima metà del 2023 ammontano a 393,7 milioni di dollari (364,3 milioni di euro).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA