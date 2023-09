L'Ambasciatore d'Italia in Senegal, Umberto De Vito ha sottoscritto un progetto con l'agenzia delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne (Un Women Africa) a sostegno degli sforzi governativi e comunitari per i diritti delle donne nelle zone di confine fra Senegal e Mali.

"L'Italia - scrive su X l'ambasciata d'Italia a Dakar - conferma il suo impegno per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile".



