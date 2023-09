Sudafrica: Ong, in libertà in 10 anni 2.000 rinoceronti bianchi

E' partito in Sudafrica un progetto per rimettere in libertà in un decennio circa "2.000 rinoceronti bianchi del sud" contribuendo a ripopolare riserve naturali in tutto il continente africano. Lo segnala il sito della ong sudafricana "African Parks" annunciando l'acquisto della riserva privata "Platinum Rhino" dove si trova il più grande allevamento di rinoceronti al mondo.

I circa 2.000 rinoceronti bianchi meridionali allevati nella riserva sudafricana rappresentano circa il 15% della popolazione mondiale, ricorda il sito riferendosi a questa specie catalogata come "prossima alla minaccia" di estinzione (Nt).

"Si tratta di una delle più grandi iniziative di rewilding", in pratica di reimmissione in natura, "a livello continentale mai realizzate per qualsiasi specie", scrive il sito Daily Maverick citando l'Ong.

African Parks ha acquistato l'allevamento, esteso su 7.800 ettari nella provincia del Nord Ovest al confine con il Botswana, dopo che l'ottantunenne miliardario John Hume lo aveva messo in vendita in aprile per mancanza di fondi con cui gestirlo, scrive 'African Parks'.

L'organizzazione non-governativa lavora in collaborazione con 12 governi africani e gestisce 22 aeree protette nel continente.

I fondi per l'acquisto dell'allevamento e dei suoi 2.000 esemplari di rinoceronte bianco del sud sono stati raccolti con il patrocino del governo sudafricano.



