Migranti: scoperto in Tunisia cantiere barche abusivo

Unità della Guardia nazionale tunisina hanno fatto irruzione in una proprietà a Jebeniana, nella regione di Sfax, e hanno sequestrato cinque barche di ferro costruite per essere utilizzate per le traversate dei migranti, oltre a attrezzature per la saldatura. Lo ha reso noto la direzione generale della Guardia nazionale in una nota in cui dà anche conto dell'arresto di una persona ricercata per "formazione di un'associazione finalizzata ad aiutare gli altri ad attraversare liberamente le frontiere marittime e la tratta di esseri umani", e già condannata ad un anno e 4 mesi di reclusione .



