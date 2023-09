Sudan: Onu, 1 miliardo di dollari per la popolazione in fuga

(ANSA) - GINEVRA-JUBA, 04 SET - L'Onu ha reso noto oggi che è necessario un miliardo di dollari per aiutare gli 1,8 milioni di persone che dovrebbero fuggire dal Sudan quest'anno.

Si tratta del "doppio" dei fondi richiesti a maggio, ha affermato l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), mentre l'Onu fatica a raccogliere il denaro promesso qualche mese fa dalla comunità internazionale per gli aiuti al Paese.

Intanto, il capo dell'esercito sudanese, generale Abdel Fattah al-Burhane, è arrivato oggi in Sud Sudan "per discutere con il presidente Salva Kiir della crisi in Sudan", che è afflitto dalla guerra da aprile. Lo ha dichiarato la presidenza sudsudanese.



