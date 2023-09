Ong rileva il più grande allevamento di rinoceronti al mondo

Il più grande allevamento di rinoceronti del mondo, situato in Sudafrica e che ospita 2.000 esemplari della specie decimata dal bracconaggio, è stato acquistato dalla Ong African Parks. Lo ha annunciato l'organizzazione in un comunicato stamp.

"African Parks è diventata il nuovo proprietario di Platinum Rhino, la più grande operazione privata di allevamento di rinoceronti in cattività al mondo", ha dichiarato l'ong, a cui è legato il principe Harry e che gestisce una ventina di parchi nel continente. Il ricco uomo d'affari sudafricano John Hume, 81 anni, ha aperto l'allevamento nel 2009 su una proprietà di 7.800 ettari a meno di 200 km a sud-ovest di Johannesburg. Di fronte ai costi esorbitanti del suo progetto per salvare la specie in via di estinzione, ad aprile ha messo all'asta la sua proprietà, dicendo che stava cercando un altro "milionario" per rilevarla.

"Ma non è stata ricevuta alcuna offerta, mettendo questi rinoceronti a grave rischio di bracconaggio", sostiene African Parks, che spiega di essere stata "contattata da molte persone nel settore della conservazione per trovare una soluzione" e di aver ricevuto il sostegno del governo sudafricano. Il Sudafrica ospita quasi l'80% della popolazione mondiale di rinoceronti. Il Paese è diventato un focolaio di bracconaggio, spinto dalla domanda proveniente dall'Asia, dove i corni sono utilizzati nella medicina tradizionale per i loro presunti effetti terapeutici o afrodisiaci.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA