Gabon: Oligui giura come 'presidente di transizione'

Il generale Brice Clotaire Oligui Nguema, a capo del colpo di Stato che ha rovesciato Ali Bongo Ondimba, ha prestato giuramento in Gabon come presidente di un periodo di transizione al termine del quale ha promesso elezioni senza specificare una data.

"Giuro davanti a Dio e al popolo gabonese di preservare fedelmente il regime repubblicano" e "di preservare le conquiste della democrazia", ha dichiarato il generale di brigata, vestito con l'uniforme rossa della Guardia Repubblicana (Gr), l'unità d'élite dell'esercito da lui comandata, ai giudici della Corte Costituzionale.

Il generale golpista Brice Oligui Nguema ha promesso, al momento del giuramento come presidente di transizione del Gabon, di "restituire il potere ai civili" attraverso "elezioni libere, trasparenti e credibili", senza specificare una data. Ha chiesto la partecipazione di tutte le "forze vive della nazione" per redigere una "nuova Costituzione, che sarà adottata tramite referendum, per istituzioni più rispettose dei diritti umani e della democrazia". Oligui si è impegnato anche a concedere l'amnistia ai prigionieri in carcere per reati di opinione.





