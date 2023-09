L'Algeria uccide 2 turisti marocchini su moto d'acqua

La Guardia costiera di Algeri ha sparato contro quattro vacanzieri marocchini che avevano leggermente sconfinato in acque territoriali algerine causando la morte di due di loro e arrestandone un terzo. La dinamica dell'episodio per ora è stata ricostruita solo da un sopravvissuto nel silenzio delle capitali, alle prese con un potenziale nuovo attrito nei già tesissimi rapporti fra i due Paesi.

I quattro - due di quali residenti in Francia - martedì pomeriggio verso le 16 si ritrovano sulla spiaggia per divertirsi con le moto d'acqua. Due sono fratelli, un terzo è loro cugino e sono in vacanza a Saidia, località di villeggiatura al confine con l'Algeria: basta una corrente un po' più forte perché il gruppo di quattro jet-ski finisca al largo, in acque territoriali algerine, dove la guardia costiera spara apparentemente sapendo che si tratta di innocui turisti e non di pericolosi contrabbandieri. E' certo comunque che ci sono due morti: Bilal Kissi, 29 anni, il cui corpo viene ritrovato da un pescatore al largo di Saidia il giorno dopo; e Abdelali Merchouer, 40 anni, il cugino, che ufficialmente risulta ancora disperso. Poi c'è un arresto, quello di Smail Snabè, finito in carcere in Algeria.



