Gabon: generale Oligui promette istituzioni 'più democratiche'

Il generale Brice Oligui Nguema, che ha guidato il colpo di stato militare in Gabon, ha promesso di "riorganizzare" le istituzioni in modo "più democratico" e più rispettoso dei "diritti umani.

"Lo scioglimento delle istituzioni", decretato mercoledì durante il colpo di stato, "è temporaneo" e "si tratta di riorganizzarle per renderle strumenti più democratici e più in linea con gli standard internazionali in termini di rispetto della diritti umani, libertà fondamentali, democrazia e Stato di diritto, ma anche la lotta alla corruzione, divenuta ormai un luogo comune nel nostro Paese", ha detto il generale in un discorso davanti al corpo diplomatico trasmesso in tv.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA