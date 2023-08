Unità della Guardia nazionale tunisina hanno fatto irruzione in tre case a Jebeniana nella regione di Sfax e hanno sequestrato nove barche di ferro costruite per essere utilizzate per le traversate dei migranti, oltre a pali di ferro, attrezzature per la saldatura ed un piccolo camion. Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi su Facebook pubblicando anche le foto dell'operazione.



