Libia: forze di Haftar annunciano operazione di sicurezza al sud

"Le unità dell'Esercito nazionale libico, (guidato dal generale dell'Est Khalifa Haftar), hanno lanciato un'operazione militare ampia e precisa nell'area del confine meridionale per proteggere i confini dello Stato, le sue capacità e la sicurezza dei suoi cittadini, e come parte della continua estensione del suo controllo e della sua influenza su tutto il territorio libico". Lo annuncia sulla pagina ufficiale Facebook il portavoce di Haftar Ahmed Al Mismari, precisando che l'operazione interviene "in considerazione delle vaste tensioni politiche e di sicurezza che la nostra regione e la regione dei paesi dell'Africa subsahariana e del Sahel attraversano negli ultimi mesi, che hanno contribuito alla fragilità della situazione di questi paesi e alla debolezza delle loro capacità controllare i propri confini terrestri, il che ha chiaramente aiutato cellule di gruppi e gruppi criminali a spostarsi".

"Le Forze Armate non permetteranno che la Libia sia un (punto di partenza) per gruppi o formazioni armate che rappresentano una minaccia per i nostri vicini o un trampolino di lancio per azioni illegali, confermando con forza il principio di non ingerenza negli affari interni di rapporti amichevoli e fraterni e i paesi vicini e i loro problemi politici", scrive Al Mismari precisando che "questa operazione militare coinvolge l'élite delle forze armate libiche, via terra e via aerea, e l'operazione non si fermerà finché non avrà raggiunto gli obiettivi fissati dal comando generale delle forze armate".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA