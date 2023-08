Modi propone il 'Brics dei grandi felini'

"In tutti e cinque i Paesi del Brics si trovano, in gran numero, varie specie di grandi felini" e "possiamo fare sforzi comuni per la loro protezione": è una delle diverse "proposte" fatte dal premier indiano Narendra Modi parlando alla sessione aperta del vertice del club di Paesi in corso fino a domani a Johannesburg.

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha replicato ricordando che il Sudafrica ha già donato allo Stato indiano ghepardi che "sono ben arrivati e vivono in India". "Siamo pronti a donarne anche di più perché il suo è un Paese che si prende cura dei grandi felini", ha detto ancora il presidente rivolgendosi a Modi.



