Emergenza polio in Kenya, vaccino per 7,4 milioni di bambini

Il Kenya inizierà domani un programma di vaccinazione d'emergenza contro la polio che riguarderà circa 7,4 milioni di bambini sotto i cinque anni in 10 delle 47 contee del paese ritenute "ad alto rischio" dal ministero della Salute. Lo scorso luglio, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) aveva avvertito che il Kenya sta affrontando un alto rischio di circolazione di una forma di poliovirus che colpisce le comunità sotto-immunizzate, particolarmente all'interno dei sovraffollati campi profughi, che hanno scarse strutture igienico-sanitarie, alti tassi di malnutrizione e frequenti spostamenti di popolazione con la Somalia.

Il direttore generale della Sanità, Patrick Amoth, ha dichiarato che dei 33 paesi colpiti dall'attuale epidemia di poliomelite, 22 si trovano nelle regioni africane monitorate dall'Oms. "Nella seconda metà dello scorso anno, la regione del Corno e dell'Est Africa, ha sperimentato una siccità devastante e non c'è da stupirsi se, a distanza di appena un anno, stiamo registrando questa epidemia", ha aggiunto Amoth, come riportato dal quotidiano People Daily.



