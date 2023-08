Niger: l'Algeria nega alla Francia il proprio spazio aereo

Le autorità algerine hanno respinto una richiesta francese di aprire il proprio spazio aereo per un eventuale intervento militare in Niger. Lo ha riferito la radio ufficiale algerina, citando fonti informate.

"L'Algeria, che si è sempre opposta all'uso della forza, non ha risposto alla richiesta francese di attraversare lo spazio aereo algerino per attaccare il Niger, e la sua risposta è stata rigorosa e chiara", scrive il sito dell'emittente.

"Di fronte al rifiuto algerino, la Francia si è rivolta al Marocco per chiedere l'autorizzazione all'attraversamento del suo spazio aereo da parte dei propri aerei militari", rilevando che le autorità di Rabat "hanno deciso di rispondere positivamente alla richiesta francese".

Secondo la radio algerina, la Francia "si sta preparando a mettere in atto le sue minacce contro il consiglio militare del Niger riguardo all'intervento militare se il presidente Mohamed Bazoum non verrà rilasciato". "Secondo fonti sicure, l'intervento militare in Niger è imminente e le disposizioni militari sono pronte", aggiunge il sito dell'emittente radiofonica algerina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA