Brics, in arrivo almeno 44 capi di Stato e di governo

Sono 44, almeno secondo una lista circolata nella città sudafricana, i capi di Stato e di governo attesi all'aeroporto di Johannesburg per il vertice dei Brics. Come previsto nell'elenco non c'è il nome del presidente russo Vladimir Putin, che interverrà "virtual" (da remoto) fra l'altro già domani pomeriggio fra le 16:10 e le 1' come risulta da una brochure elettronica col programma della conferenza.

Fisicamente, per la Russia è atteso domattina presto a Johannesburg il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov.

La lista dal titolo "Capi di Stato partecipanti", aggiornata al giorno "-2", include come previsto i leader di Cina (Xi Jinping, in arrivo stasera), India (Narendra Modi) e Brasile (Luiz Inácio Lula da Silva, primo dell'elenco e già arrivato stamattina). Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ovviamente è già sul posto.

Nel panorama del Sud Globale che emerge dall'elenco spiccano i tre più popolosi Paesi africani (Nigeria, con il presidente Bola Tinubu; Etiopia, con il premier Abiy Ahmed Ali; ed Egitto, col premier Mostafa Madbouly), l'ancor più popolosa Indonesia (con il presidente Joko Widodo), l'Iran (col presidente Ebrahim Raisi) e la Repubblica democratica del Congo (col premier Jean-Michael Sama Lukonde). Gli Emirati Arabi Uniti, potenza regionale del Golfo, sono rappresentati al massimo livello, ossia dallo sceicco-presidente Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Fra i Paesi di maggior interesse per l'Italia al summit di Johannesburg partecipa il Mozambico col presidente Filipe Nyusi.

L'elenco, di 46 nomi, include anche quelli del segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, e di Dilma Rousseff in veste di presidente della New Development Bank (Ndb, l'istituto di credito creato dal club nel 2014).



