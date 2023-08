Migranti: in Tunisia scoperto cantiere di barche abusivo

Unità della Guardia nazionale tunisina hanno fatto irruzione in tre case nella regione di Sfax e sono riuscite a sequestrare quattro barche di ferro costruite per essere utilizzate per le traversate dei migranti, oltre a attrezzature per la saldatura e una somma di denaro frutto di scambi illeciti. Lo ha reso noto la direzione generale della Guardia nazionale in una nota che inizia sottolineando che "è stata smantellata una rete dedita alla migrazione clandestina".

"Consultata in merito, l'accusa ha disposto l'adozione di provvedimenti giudiziari nei confronti dei proprietari delle abitazioni", conclude la nota. (ANSA)

