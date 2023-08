Libia: Menfi, Saleh e Haftar, sì a dialogo solo interno

In Libia il capo del Consiglio presidenziale, Mohammed Menfi, il presidente della Camera dei rappresentanti, Aqila Saleh, e il generale dell'Est Khalifa Haftar hanno annunciato che non parteciperanno a nessun comitato legato alla situazione politica, ad eccezione di quelli aderenti al quadro nazionale interno , in riferimento al loro rifiuto di partecipare a un dialogo che potrebbe essere proposto dalla Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Lo scrive il The Libya Observer facendo riferimento ad un comunicato congiunto rilasciato da Menfi, Saleh e Haftar dopo il loro incontro ieri a Bengasi, nell'ambito di discussioni e consultazioni sugli sviluppi nel percorso politico.

L'incontro ha posto l'accento sulla titolarità nazionale di ogni azione politica e di dialogo nazionale, pur rilevando che la Camera dei Rappresentanti "deve adottare tutte le misure per garantire l'adozione delle leggi elettorali indicate dalla commissione "6+6", dopo aver completato i suoi lavori e riunioni per mettere in atto le leggi", scrive il The Libya Observer. Nel comunicato viene messo in evidenza l'apprezzamento del ruolo del capo della missione delle Nazioni Unite, Abdoulaye Bathily, "a sostegno del consenso locale, che porterà alle elezioni presidenziali e parlamentari, e il suo invito a non compiere passi unilaterali nel percorso politico".

I tre hanno anche sottolineato l'importanza di "invitare Menfi ad una riunione di presidenza sia della camera dei deputati che del Consiglio superiore di stato per le consultazioni per completare il percorso politico nazionale per raggiungere il maggior numero di consensi con l'obiettivo di redigere le leggi elettorali».



Riproduzione riservata © Copyright ANSA