Migranti: Usa sostengono sforzi Tunisia per gestione crisi

Durante un incontro con il ministro dell'Interno tunisino Kamel Feki presso la sede del ministero, l'ambasciatore Usa in Tunisia Joey Hood ha accolto con favore gli sforzi della Tunisia per proteggere i migranti irregolari sul suo territorio, sottolineato l'importante ruolo dello Stato tunisino nel fornire il primo soccorso e nel condurre i soccorsi in mare. Lo si legge in una nota del dicastero tunisino che sottolinea come l'incontro abbia permesso di fare luce sui progetti di cooperazione tra Tunisia e Stati Uniti nei settori della sicurezza e dell'immigrazione irregolare. Le due parti hanno anche discusso i modi per sostenere gli sforzi del ministero, in particolare attraverso il supporto logistico e la formazione specializzata.Entrambe le parti hanno sottolineato il ruolo delle organizzazioni internazionali interessate nel garantire la migliore assistenza possibile ai migranti, in coordinamento con gli organismi statali tunisini. (ANSA)

