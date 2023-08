L'Oim chiede un corridoio umanitario per i migranti in Niger

"L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) chiede la creazione urgente di un corridoio umanitario che conduca fuori dal Niger i migranti bloccati, al fine di alleviare il sovraffollamento dei suoi centri": lo scrive sul proprio sito l'agenzia collegata alle Nazioni unite.

"La recente chiusura del confine e dello spazio aereo ha aggravato le difficoltà dei migranti bloccati e ha ostacolato le operazioni di rimpatrio volontario assistito dell'Oim, con tutti i voli rinviati o cancellati, per il momento", ricorda l'organizzazione. "In dieci giorni sono state cancellate o rinviate diverse partenze destinate a facilitare il rimpatrio volontario di oltre 1.000 migranti, principalmente dal Mali e dalla Repubblica di Guinea", viene aggiunto.

"La preoccupazione continua a crescere con l'aumento del numero di migranti bloccati e bisognosi di assistenza, con circa 1.800 migranti in attesa (...) al di fuori dei centri di transito dell'Oim, mentre diminuiscono le capacità e le risorse necessarie" per accoglierne altri.

"L'Organizzazione sta attualmente ospitando circa 5.000 migranti in sette centri di transito posizionati strategicamente lungo le rotte migratorie - quattro nella regione di Agadez e tre in quella di Niamey - dove fornisce assistenza umanitaria urgente, tra cui alloggio, cibo, assistenza sanitaria e rimpatrio volontario nei Paesi di origine. Attualmente la capacità di questi centri è insufficiente e ci sono "centinaia di migranti in attesa di assistenza all'esterno", aggiunge fra l'altro l'Oim.



