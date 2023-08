Libia, comandante Brigata 444 riconsegnato a milizia

Il comandante della Brigata 444, Mohamed Hamza, è riconsegnato ai suoi compagni, dopo l'accordo raggiunto per la sua liberazione. Lo rende noto il The Libya Observer pubblicando anche una foto a corredo della notizia.

Il suo arresto lunedì scorso all'aeroporto di Mitiga da parte della Forza di deterrenza Rada aveva innescato la mobilitazione della 444 e causato scontri armati nella capitale libica, conclusisi nei giorni seguenti con un bilancio di 55 morti e 146 feriti.

La decisione di porre fine definitivamente alla mobilitazione armata e alla liberazione definitiva di Hamza, che nei giorni scorsi era stato consegnato ad una milizia neutrale, è stata presa dopo una riunione ieri sera a Tripoli dei principali capi delle milizie di cui dà conto il The Libya Update durante la quale si è deciso per "il sostegno al ripristino della stabilità nella capitale e alla fine dei combattimenti, nonché per il rilascio del comandante della 444a brigata, il colonnello Mahmoud Hamza".

La stessa fonte riporta che vi è anche un accordo "sul perseguimento della riconciliazione e l'unità dei ranghi, il rilascio di tutti i prigionieri e il ritorno delle forze armate alle loro caserme".



