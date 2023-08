Libia: scontri a Tripoli dopo arresto comandante Brigata 444

Tensioni e scontri sono stati segnalati a Tripoli da diversi media, tra cui AddressLibya, a seguito dell'arresto ieri del comandante della Brigata 444, Mahmoud Hamza, all'aeroporto di Mitiga a Tripoli da parte di unità della forza di deterrenza speciale "Rada". Secondo quanto riportato da AddressLibya, in seguito ad una mobilitazione della Brigata 444, (e dei gruppi armati affiliati al primo ministro del Governo di unità nazionale, Abdul Hamid Dbeibah), per liberare Mahoumd Hamza, nella notte si sono verificati scontri armati con la Rada nella zona di Al Shawk Road vicino al Tripoli Medical Center, in mattinata allargatisi fino a Al Abyar Road.

Sempre secondo lo stesso media "a causa della situazione critica della sicurezza, le compagnie aeree hanno trasferito i loro aeromobili dall'aeroporto Mitiga di Tripoli a quello di Misurata". Un appello alla calma è stato lanciato dal vice premier del governo di Tripoli, Ramadan Abu Janah che su diversi media ha dichiarato: "facciamo appello a tutte le parti a Tripoli a dare la priorità al linguaggio della ragione e a non ascoltare chi vuole scuotere la stabilità e la sicurezza della capitale". Secondo il The Libya Observer su Twitter gli sforzi di mediazione per liberare il comandante della Brigata 444 dal carcere della Rada, sono falliti. La Brigata 444, affiliata all'esercito libico nell'Ovest, affiliata al ministero della Difesa, conduce spesso anche attività anticontrabbando nel sud e sulla strada costiera che da Tripoli va verso la Tunisia, mentre la Rada è legata a posizioni del Consiglio presidenziale.





