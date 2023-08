Libia: tensioni a Tripoli dopo arresto comandante Brigata 444

Un movimento di mezzi militari viene segnalato a Tripoli da diversi media, tra cui Libyapress, a seguito dell'arresto oggi del comandante della Brigata 444, Mahmoud Hamza, all'aeroporto di Mitiga a Tripoli da parte di unità della forza di deterrenza speciale "Rada". Secondo quanto riportato dal The Libya Observer, sarebbe in atto una mobilitazione della Brigata 444, (e dei gruppi armati affiliati al primo ministro del Governo di unità nazionale, Abdul Hamid Dbeibah), per liberare Mahoumd Hamza. La Brigata 444, affiliata all'esercito libico nell'Ovest conduce spesso anche attività anticontrabbando nel sud e sulla strada costiera che da Tripoli va verso la Tunisia, mentre la Rada è legata a posizioni del Consiglio presidenziale. (ANSA)

