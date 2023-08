Temperature record nel sud del Marocco, 50 gradi ad Agadir

Temperature record in Marocco, per la quarta ondata di caldo di questa estate rovente. Venerdì il termometro ha segnato i 50 gradi. La Direzione Generale di meteorologia aveva previsto aumenti con massime fino a 49 gradi, per questo fine settimana. In alcune città, quali Laayoune, Smara e Agadir, la colonnina di mercurio ha addirittura superato i 50. Il bollino rosso di massima vigilanza persiste in tutta la regione di Souss-Massa, proprio quella di Agadir, fino a domenica, ma il caldo dovrebbe attenuarsi e scendere a 45/47 gradi. Temperature comunque oltre i livelli abituali, effetto allarmante del cambiamento climatico che colpisce anche il Marocco.



