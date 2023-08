L'Ecowas ha dato il via libera ad un'operazione militare in Niger "il prima possibile". Lo ha detto il presidente della Costa d'Avorio Alassane Ouattara al termine del summit straordinario di Abuja convocato sulla crisi nel Paese governato dai golpisti. "I capi di stato maggiore faranno altre riunioni per finalizzare le cose ma hanno l'accordo della conferenza dei capi di Stato affinché l'operazione inizi il prima possibile", ha detto Ouattara.





