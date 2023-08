Emergenza alimentare in 18 delle 47 contee del Kenya

Nelle contee semi aride del Kenya è nuovamente emergenza fame. La stagione delle piogge è appena terminata, ma l'Autorità nazionale per la gestione della siccità (Nmda) ha lanciato l'allarme per la malnutrizione che colpisce le famiglie e particolarmente i bambini in 18 delle 47 contee in cui è suddiviso il paese.

Nel suo rapporto mensile, l'autorità ha chiesto di fornire assistenza alimentare ed aiuti economici alle famiglie in condizioni di insicurezza alimentare nelle contee colpite, come riporta il quotidiano The Standard. Il governo ha rilevato una malnutrizione acuta nei bambini al di sotto dei cinque anni e nelle donne in gravidanza e in allattamento.

"Gli alti casi di malnutrizione possono essere attribuiti ai prezzi elevati dei prodotti di base, al basso potere d'acquisto, alle scarse pratiche di alimentazione dei bambini e alla diminuzione dell'assunzione di cibo a livello familiare", dichiarano da Ndma.

In altre contee, le piogge hanno mitigato gli effetti della siccità, ma si teme un aumento dell'emergenza nei prossimi mesi.

Secondo il rapporto Unicef dello scorso dicembre, in Kenya oltre 4,5 milioni di persone nelle regioni aride e semi aride del paese sono a rischio.



