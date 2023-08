Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres ha chiesto "il rilascio immediato e incondizionato e la reintegrazione come capo dello Stato del presidente del Niger Mohamed Bazoum". Guterres in un tweet si dice "molto preoccupato per le deplorevoli condizioni di vita in cui si crede vivano il presidente Bazoum e la sua famiglia mentre continuano ad essere detenuti arbitrariamente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA