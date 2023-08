I golpisti del Niger uccideranno Bazoum in caso di attacco

Il regime militare instauratosi a seguito di un golpe in Niger ha detto a un alto diplomatico statunitense che ucciderà il presidente deposto Mohamed Bazoum se i Paesi vicini tenteranno qualsiasi intervento militare per ripristinare il suo governo. Uno dei funzionari ha affermato che i golpisti hanno riferito al sottosegretario di Stato americano Victoria Nuland della minaccia a Bazoum durante la sua visita nel Paese nei giorni scorsi. Un altro funzionario Usa ha confermato questa versione, parlando a condizione di anonimato.

L'Ecowas ha ordinato la mobilitazione delle sue forze armate per il ripristino dell'ordine costituzionale in Niger. Tali forze restano comunque in "attesa", hanno deciso i leader dell'organismo nella riunione di Abuja. Chiarendo che restano sul tavolo tutte le opzioni per una "risoluzione pacifica" della crisi. Lo riferisce Radio France Internationale.

Il regime golpista ha formato un governo, secondo un decreto del nuovo uomo forte del Paese, il generale Abdourahamane Tiani, letto alla televisione nazionale ieri sera. Il governo di 21 membri, annunciato poco prima di un cruciale vertice dei vicini dell'Africa occidentale oggi ad Abuja, è guidato dal primo ministro Ali Mahaman Lamine Zeine e comprende 20 ministri, tra cui quelli della Difesa e degli Interni, che sono generali del Consiglio Nazionale per la Salvaguardia della Patria (Cnsp), che ha preso il potere.

