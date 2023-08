Nigeria impone sanzioni finanziarie al Niger dei golpisti

Il Presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu "ha ordinato ieri alla Banca Centrale della Nigeria (CBN) di attuare una serie di nuove sanzioni finanziarie contro la giunta della Repubblica del Niger e i suoi collaboratori": lo scrive oggi il sito del quotidiano The Nation sintetizzando dichiarazioni fatte dal consigliere speciale del Presidente per i media e la pubblicità, Ajuri Ngelale, durante una conferenza stampa tenuta nella Villa presidenziale di Abuja.

"A seguito della scadenza dell'ultimatum e sulla base della preesistente posizione di consenso sulle sanzioni finanziarie imposte alla giunta militare della Repubblica del Niger dal blocco dei capi di Stato dell'Ecowas", Tinubu "ha ordinato un'ulteriore serie di sanzioni finanziarie, attraverso la Cbn, nei confronti di entità e individui collegati o coinvolti con la giunta militare della Repubblica del Niger".

"La Nigeria ha già interrotto la trasmissione di energia elettrica ai suoi vicini settentrionali per fare pressione sui militari affinché reintegrino il deposto presidente Mohamed Bazoum", ricorda il sito riferendosi implicitamente soprattutto al taglio della fornitura elettrica che lascia al buio gran parte del Niger (la Nigeria assicurava il 70% del fabbisogno del Paese ora in mano ai golpisti).



