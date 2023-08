Nasce in Niger il Consiglio di resistenza per la Repubblica (Crr), mirato a rimettere al suo posto "con tutti i mezzi necessari" il presidente eletto Mohamed Bazoum, rovesciato lo scorso 26 luglio con un colpo di Stato militare: lo annuncia con un comunicato ripreso dai media locali il ministro dell'amministrazione deposta, Rhissa Ag Boula, ex capo ribelle.



