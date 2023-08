Presidente Nigeria, per il Niger diplomazia via migliore

Per il presidente della Nigeria e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas), Bola Tinubu, nella crisi in Niger "la diplomazia è la migliore via da seguire". Lo ha riferito oggi ai giornalisti il ;;suo portavoce Ajuri Ngelale.

Tinubu e i leader degli altri Paesi del blocco dell'Africa occidentale "preferirebbero una risoluzione ottenuta con mezzi diplomatici, con mezzi pacifici, piuttosto che con qualsiasi altro" mezzo, ha aggiunto il portavoce, precisando che tale posizione sarà mantenuta "in attesa di qualsiasi altra risoluzione che può o non può derivare dal vertice straordinario dell'Ecowas previsto per giovedì".



I militari golpisti in Niger continuano a sfidare il blocco di Paesi dell'Africa occidentale che sta cercando di far reinsediare il premier democraticamente eletto Mohamed Bazoum deposto il 26 luglio. All'antivigilia di un nuovo vertice dell'Ecowas in cui solo in teoria può essere deciso "l'uso della forza" scatenando un conflitto che coinvolgerebbe almeno una mezza dozzina di Paesi, la giunta ha chiuso le porte a una sua delegazione sostenendo di temere che la piazza, esacerbata dalle sanzioni, la possa assalire.

Mentre l'Ue ricorda che esistono spazi di mediazione fino a giovedì, il giorno del summit, gli Usa - all'altissimo livello del segretario di Stato Antony Blinken - lanciano un nuovo allarme: la Russia, attraverso i mercenari della Wagner, sta cercando di approfittare del putsch per entrare anche in Niger come ha fatto in Mali e Repubblica centrafricana e - in maniera meno evidente ma rilevata da almeno due cancellerie - in Burkina Faso. A conferma però che il dialogo con l'Occidente non è interrotto, come del resto auspica l'Italia, un'alta inviata di Washington ha incontrato i golpisti.

Dopo l'ultimatum di sette giorni passato senza che ci fosse il prospettato attacco, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas) torna a riunirsi al massimo livello giovedì in un summit straordinario indetto ufficialmente solo per esaminare la situazione in Niger anche se quello del vertice è l'unico formato che può decidere un intervento armato.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA