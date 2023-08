Circa 20 persone sono state uccise in un sospetto attacco jihadista in Burkina Faso. Lo hanno reso noto oggi all'Afp fonti della sicurezza e locali.

Nell'attacco avvenuto ieri nella regione del centro-est vicino al confine con il Togo sono rimaste uccise "circa 20 persone, per lo più commercianti", ha precisato una fonte della sicurezza. Un commerciante ha stimato il bilancio a 25 morti, mentre un'altra fonte ha parlato di una decina di feriti.





